Донецк, 9 января. Глава Народного Совета ДНР Денис Пушилин не исключил, что первичные ячейки общественного движения «Донецкая Республика» следом за Славянском могут открыться и в других городах, находящихся под контролем Киева.

Сейчас в Славянске членами общественного движения «Донецкая Республика» являются 17 человек.

«Безусловно, мы будем рады каждому, кто захочет к нам присоединиться», — сказал Пушилин.

При этом он особо подчеркнул, что открытие первичных ячеек в новых подконтрольных украинским властям городах должно быть осознанным решением и личной заинтересованностью жителей «той стороны».

Пушилин также заметил, что официальный Киев крайне враждебно относится к любому инакомыслию, а политзаключенных в украинских тюрьмах с каждым днем становится все больше. Именно поэтому общественное движение «Донецкая Республика» старается не навязывать какие-либо решения жителям оккупированных ВСУ территорий, пояснил он. Однако, как добавил Пушилин, новым сторонникам всегда готовы оказать любую посильную помощь.

Как сообщала ранее «Газета.ру», первая ячейка «Донецкой Республики» в оккупированном украинскими силовиками Славянске, открылась в ноябре минувшего года.