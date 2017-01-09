Названа причина пожара в Одинцово, при котором пострадали 11 человек

Москва, 9 января. Предварительная причина пожара в подмосковном Одинцово, при котором пострадали 11 человек, в том числе шесть детей - замыкание проводки. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в МЧС.

По его словам, рассматриваются и другие возможности возникновения возгорания в жилом доме.

Отдел надзорной деятельности продолжает расследование обстоятельств пожара в Одинцово. Предварительной причиной возгорания считают замыкание старой электропроводки.

Напомним, что 8 января в Одинцово загорелась квартира на третьем этаже жилого дома на Можайском шоссе. Затем пламя перекинулось на балконы четвертого и пятого этажей. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. 11 из них понадобилась госпитализация в связи с подозрением на отравление угарным газом. Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы справиться с огнем.