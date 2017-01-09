Рубль на праздниках укрепился до двухлетнего максимума

Москва, 9 января. Российский рубль укрепился до двухлетнего максимума в новогодние праздники. В настоящее время доллар стоит 59,96 рубля, а евро — 63,1 рубля.

По мнению экспертов, укрепление национальной валюты стало следствием интереса иностранных инвесторов к рублю и роста цен на нефть. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время доллар может опуститься до 57-55 рубля.

«Со стороны глобальных инвестбанков идет достаточно активная позитивная ориентация на российские активы и рубль. Поэтому у рубля есть потенциал к дальнейшему росту. Укрепление рубля оправдано, оно имеет под собой достаточно серьезные основания», — рассказал газете «Известия» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.