Ирак договорился с Турцией о выводе войск с севера Мосула

Багдад, 9 января. Премьер-министр Ирака на встрече со своим коллегой из Анкары договорился о выведении турецкий войск из северной части Мосула, занятого боевиками.

Ранее власти Турции без санкций правительства Ирака ввели войска в районы, расположенные севернее Мосула, мотивируя это борьбой с терроризмом. На территории Ирака разместилось порядка 500 турецких военнослужащий. В Багдаде этот акт расценили как откровенно враждебный и угрожающий суверенитету страны. Последнее время отношения между Анкарой и Багдадом были крайне напряженными. Однако после встречи премьер-министров турецкая сторона отметила, что суверенитет Ирака крайне важен и вопрос вывода войск будет решен в кратчайшие сроки.