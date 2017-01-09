Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США

Дамаск, 9 января. Сирийский президент Башар Асад заявил, что несмотря на то, что пока что трудно сказать, как будут развиваться отношения США и России после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, заявления Трампа представляются ему «многообещающими» и, как он надеется, могут привести к «настоящей попытке улучшения отношений между Россией и США».

Сирия, со своей страны, будет приветствовать потепление в отношениях между РФ и США, которое успел анонсировать Трамп.

«Я имею в виду существующую связь, улучшение отношений между США и Россией позитивно скажется на конфликте в Сирии», — заявил Асад в интервью французским журналистам, опубликованном сирийским агентством SANA.

Напомним, «Газета.ru» ранее сообщала, что ряд политиков мирового уровня, включая госсекретаря США Джона Керри, положительно оценили перспективы встречи по сирийскому мирному урегулированию в Астане, в которой намерен участвовать и Башар Асад.