FAN-TV Лента новостей
Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США
Политика

Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США

Сегодня 10:53
80

Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США

Дамаск, 9 января. Сирийский президент Башар Асад заявил, что несмотря на то, что пока что трудно сказать, как будут развиваться отношения США и России после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, заявления Трампа представляются ему «многообещающими» и, как он надеется, могут привести к «настоящей попытке улучшения отношений между Россией и США».

Сирия, со своей страны, будет приветствовать потепление в отношениях между РФ и США, которое успел анонсировать Трамп.

«Я имею в виду существующую связь, улучшение отношений между США и Россией позитивно скажется на конфликте в Сирии», — заявил Асад в интервью французским журналистам, опубликованном сирийским агентством SANA.

Напомним, «Газета.ru» ранее сообщала, что ряд политиков мирового уровня, включая госсекретаря США Джона Керри, положительно оценили перспективы встречи по сирийскому мирному урегулированию в Астане, в которой намерен участвовать и Башар Асад.

комментарии
Валентин Меликов
#башар асад
Новости партнеров
Эксклюзив

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Сегодня 10:57
55

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

Сегодня 10:54
56

Донбасс следит за тобой: как Киев «сливает» своих солдат в ДНР и ЛНР

Сегодня 10:46
97

Сирия сегодня: в провинции Хомс снова неспокойно, победа в Алеппо как переломный момент войны

Сегодня 9:51
250

Как западная коалиция уничтожает мирные кварталы Мосула

Сегодня 9:44
182
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пенсионная реформа в РФ: Минфин придумал, как поступить с «молчунами»

11:03

Ирак договорился с Турцией о выводе войск с севера Мосула

11:01

«Донецкая Республика» продолжит завоевывать города Донбасса — Пушилин

10:59

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

10:57

Названа причина пожара в Одинцово, при котором пострадали 11 человек

10:57

Любовь зла: как жительница Великобритании вышла замуж за лидера ИГИЛ

10:56

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

10:54

Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США

10:53

Рубль на праздниках укрепился до двухлетнего максимума

10:52

Таинственная снежная вершина на Плутоне лишила покоя экспертов NASA

10:48

Донбасс следит за тобой: как Киев «сливает» своих солдат в ДНР и ЛНР

10:46

Нефть подешевела из-за роста числа буровых установок в США

10:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пенсионная реформа в РФ: Минфин придумал, как поступить с «молчунами»
Читать
Закрыть