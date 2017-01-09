Нефть подешевела из-за роста числа буровых установок в США

Вашингтон, 9 января. Цены на нефть в ходе торгов сегодня утром опустились из-за сообщений от компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в Соединенных Штатах Америки.

Сообщается, что к 08.38 по московскому времени в понедельник цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь фирмы Brent опустилась на 0,46% и составила 56,84 доллара за бочку. Стоимость февральских фьючерсов на нефть бренда WTI снизилась на 0,52% и составила 53,70 доллара за бочку.

Согласно данным Baker Hughes, на 6 января количество буровых установок в США повысилось на семь единиц — 1,06%. Сейчас количество буровых установок составляет 665 единиц.

Напомним, с начала года добывающие страны приступили к выполнению плана по снижению производства нефти, сообщает «Свободная пресса».