Пенсионная реформа в РФ: Минфин придумал, как поступить с «молчунами»

Москва, 9 января. В российском министерстве финансов скорректировали свои предложения по проведению пенсионной реформы в России, изменив положения, связанные с переходом средств населения в негосударственные пенсионные фонды. Ранее предполагалось, что средства так называемых «молчунов», которые никак явно не выразили предпочитаемый вариант пенсионных накоплений, будут автоматически преобразовываться в накопительные баллы и направляться в страховую часть.

Минфин и Центробанк учли возражения социального блока правительства, где указали, что автоматический перевод средств в пенсионные баллы может привести к их обесцениванию. По новому проекту, только деньги тех граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии, будут переведены в страховую часть.