Тепло пошло в квартиры жителей Красногорска



Москва, 9 января. Котлы на заводе имени Зверева в Подмосковье починили, последствия аварии ликвидированы. Об этом заявил глава Красногорского муниципального района Московской области Михаил Сапунов.

Чиновник утверждает, что сейчас последствия аварии в котельной полностью ликвидированы и работа всех трех котлов восстановлена.

«Котельная переходит на штатный режим работы», — заявил он агентству РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», накануне из-за аварии в котельной завода без тепла остались более 80 многоквартирных домов Красногорска, а 7 января батареи резко остыли в подмосковном Королеве. Там авария затронула почти тысячу человек.