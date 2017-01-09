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Тепло пошло в квартиры жителей Красногорска
Общество

Тепло пошло в квартиры жителей Красногорска

Сегодня 10:34
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Тепло пошло в квартиры жителей Красногорска
Москва, 9 января. Котлы на заводе имени Зверева в Подмосковье починили, последствия аварии ликвидированы. Об этом заявил глава Красногорского муниципального района Московской области Михаил Сапунов.

Чиновник утверждает, что сейчас последствия аварии в котельной полностью ликвидированы и работа всех трех котлов восстановлена.

«Котельная переходит на штатный режим работы», — заявил он агентству РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», накануне из-за аварии в котельной завода без тепла остались более 80 многоквартирных домов Красногорска, а 7 января батареи резко остыли в подмосковном Королеве. Там авария затронула почти тысячу человек.

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Ярослава Замысловатова
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