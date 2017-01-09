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Информационная атака на ДНР и ЛНР готовится в США
Политика

Информационная атака на ДНР и ЛНР готовится в США

Сегодня 10:31
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Информационная атака на ДНР и ЛНР готовится в США

Вашингтон, 9 января. Американское Агентство по международному развитию объявило о создании гранта для поддержания СМИ на Украине. В итоге грант получила украинская информационная сеть «Интерньюс», которая пишет про вынужденных переселенцев Донбасса.

Размер финансовой помощи составил 3 млн долларов. Предполагается, что эти деньги пойдут на повышение толерантности беженцев и интеграции их в «единое социокультурное пространство Украины».

Отметим, что недавно «Интерньюс» запустила конкурс на поддержку СМИ в Донбассе. В конкурсе не уточняется территориальная принадлежность СМИ,  однако четко обозначена их редакционная политика. Так, например, издания, которые в той или иной степени поддерживают идеи сепаратизма, не смогут принять участие, сообщает Life.

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Побывавший в Донбассе журналист обвинил голландских следователей в халатности
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