Информационная атака на ДНР и ЛНР готовится в США

Вашингтон, 9 января. Американское Агентство по международному развитию объявило о создании гранта для поддержания СМИ на Украине. В итоге грант получила украинская информационная сеть «Интерньюс», которая пишет про вынужденных переселенцев Донбасса.

Размер финансовой помощи составил 3 млн долларов. Предполагается, что эти деньги пойдут на повышение толерантности беженцев и интеграции их в «единое социокультурное пространство Украины».

Отметим, что недавно «Интерньюс» запустила конкурс на поддержку СМИ в Донбассе. В конкурсе не уточняется территориальная принадлежность СМИ, однако четко обозначена их редакционная политика. Так, например, издания, которые в той или иной степени поддерживают идеи сепаратизма, не смогут принять участие, сообщает Life.