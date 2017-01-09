Таинственная снежная вершина на Плутоне лишила покоя экспертов NASA

Вашингтон, 9 января. NASA опубликовала снимок ледяной горы на Плутоне. Ученые взбудоражены, ведь данный снимок ледяной горы можно воспринимать как косвенное доказательство наличия на Плутоне жидкости.

Ученые назвали загадочную вершину Penitentes. Она усыпана белыми кристаллическими осадками, которые состоят главным образом из фторида калия. Доктор Джон Мурс из университета Торонто из Канады сообщил, что образования таких снежных областей похожи на те, что можно видеть на Земле.

На Плутоне атмосферные условия очень стабильны, а поверхность покрыта подвижным ледяным нитрогеном и метаном, что и способствовало образованию подобной горы. Низкое давление в атмосфере способствует образованию именно таких кристаллических структур специфического внешнего вида.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что открыта шестая карликовая планета Солнечной системы.