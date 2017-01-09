FAN-TV Лента новостей
ВКС РФ уничтожили укрепления и конвои ИГИЛ близ Пальмиры
Новости Сирии

ВКС РФ уничтожили укрепления и конвои ИГИЛ близ Пальмиры

Сегодня 10:37
127

ВКС РФ уничтожили укрепления и конвои ИГИЛ близ Пальмиры

Дамаск, 9 января. Летчики Воздушно-космических сил России нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по объектам ИГИЛ в районе Пальмиры и уничтожили транспортные коммуникации террористов.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) намеревались пробиться с конвоем из Хомса в Ракку, которая сейчас стала «новой столицей» ИГИЛ, намереваясь проскочить в предрассветные часы, однако ВКС РФ сумели полностью уничтожить этот конвой. Бои продолжаются и в районе военного аэродрома Тияс, правительственные войска наносят террористам значительный урон, сообщают сирийские фронтовые источники.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Сегодня 10:57
55

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

Сегодня 10:54
56

Донбасс следит за тобой: как Киев «сливает» своих солдат в ДНР и ЛНР

Сегодня 10:46
97

Сирия сегодня: в провинции Хомс снова неспокойно, победа в Алеппо как переломный момент войны

Сегодня 9:51
250

Как западная коалиция уничтожает мирные кварталы Мосула

Сегодня 9:44
182
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пенсионная реформа в РФ: Минфин придумал, как поступить с «молчунами»

11:03

Ирак договорился с Турцией о выводе войск с севера Мосула

11:01

«Донецкая Республика» продолжит завоевывать города Донбасса — Пушилин

10:59

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

10:57

Названа причина пожара в Одинцово, при котором пострадали 11 человек

10:57

Любовь зла: как жительница Великобритании вышла замуж за лидера ИГИЛ

10:56

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

10:54

Асад рассказал, как Сирия отреагирует на потепление между Россией и США

10:53

Рубль на праздниках укрепился до двухлетнего максимума

10:52

Таинственная снежная вершина на Плутоне лишила покоя экспертов NASA

10:48

Донбасс следит за тобой: как Киев «сливает» своих солдат в ДНР и ЛНР

10:46

Нефть подешевела из-за роста числа буровых установок в США

10:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пенсионная реформа в РФ: Минфин придумал, как поступить с «молчунами»
Читать
Закрыть