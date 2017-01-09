ВКС РФ уничтожили укрепления и конвои ИГИЛ близ Пальмиры

Дамаск, 9 января. Летчики Воздушно-космических сил России нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по объектам ИГИЛ в районе Пальмиры и уничтожили транспортные коммуникации террористов.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) намеревались пробиться с конвоем из Хомса в Ракку, которая сейчас стала «новой столицей» ИГИЛ, намереваясь проскочить в предрассветные часы, однако ВКС РФ сумели полностью уничтожить этот конвой. Бои продолжаются и в районе военного аэродрома Тияс, правительственные войска наносят террористам значительный урон, сообщают сирийские фронтовые источники.