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Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево
Новороссия

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

Сегодня 10:54
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Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс и обругал Киев, Луганск отмечает огонь ВСУ в Дебальцево

Новороссия, 9 января. Виктор Ющенко раскритиковал позицию властей Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ дважды за сутки нарушили режим тишины. Киевские силовики самовольно покидают позиции украинской армии в зоне АТО в Донбассе.

ВСУ открыли минометный огонь по Дебальцево

Согласно информации представителей штаба Народной милиции Луганской народной республики, за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили установленный режим прекращения огня.

Подразделения ВСУ открыли огонь по окрестностям села Калиновка. Обстрел велся с направления поселка городского типа Луганское из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов (АГС) и различных видов стрелкового оружия, рассказали в оборонном ведомстве республики.

Кроме того, в зоне поражения оказались позиции Народной милиции ЛНР вблизи населенного пункта Логвиново. Огонь также велся с позиций ВСУ в районе Луганского. Силовики использовали в ходе обстрела запрещенные условиями минских договоренностей 120-мм минометы и вооружение БМП.

Однако, по данным источника в оборонном ведомстве республики, пострадавших среди мирного населения и разрушений в ходе обстрелов, к счастью, зафиксировано не было.

Командование ДНР обеспечило эвакуацию тела ребенка

Как сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики, представители ДНР обеспечили все необходимые условия для эвакуации тела девочки, погибшей 5 января недалеко от опорного пункта ВСУ в окрестностях Красногоровки на западе от Донецка.

Утром 8 января прошла эвакуация тела погибшей девочки из «серой зоны», с участка трассы между населенными пунктами Красногоровка и Старомихайловка неподалеку от позиций украинской армии. Тело было обнаружено местными жителями 5 января. Транспортировка осуществлялась сотрудниками украинской волонтерской организации «Эвакуация 200». Представители командования ДНР выступили гарантами безопасности и предоставили все условия для проведения эвакуации.

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс и обругал Киев, Луганск отмечает огонь ВСУ в Дебальцево

Напомним, ранее украинская сторона отказалась эвакуировать тело, поэтому представители республики обратились за помощью к украинским волонтерам. По данным командования ДНР, погибшей было 14 лет. Согласно предварительной информации, смерть наступила в результате кровопотери от полученных ранений.

Источник также напомнил, что 5 января военнослужащие ВСУ обстреливали территорию ДНР со своего опорного пункта вблизи Красногоровки. Огонь велся из крупнокалиберных минометов, СПГ и стрелкового оружия. Республиканскими силами, которые придерживаются установленных в рамках минского процесса соглашений, ответные обстрелы не проводились.

Ющенко упрекнул Порошенко в нарушении минских соглашений

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Верховная рада по-прежнему не предприняла ни одного шага для того, чтобы урегулировать военный конфликт в Донбассе.

Он подчеркнул, что Киев продолжает бездействовать, Рада до сих пор ни приняла не единого закона, который мог бы способствовать разрешению украинского кризиса. Кроме того, власти не выполнили ни одного пункта достигнутых на переговорах в Минске мирных договоренностей, которые также направлены на урегулирование ситуации.

Украинская сторона по-прежнему продолжает обстреливать территории народных республик Донбасса, нарушая первый же параграф соглашений «Прекращение огня», отметил Ющенко. Он добавил, что и другие пункты, вплоть до последнего, предусматривающего передачу границы, никто, видимо, выполнять не планирует.

Тем не менее властям Украины в скором времени придется дать хоть сколько-нибудь внятный ответ на вопрос, какие пути решения конфликта они видят, уверен политик. Но пока украинцы не объединены общим видением будущего.

Киевские силовики бегут из Донбасса

Согласно данным представителей пресс-службы штаба так называемой АТО в Донбассе, три украинских военнослужащих пропали у линии соприкосновения сторон.

На официальной странице пресс-службы АТО в Facebook появилось сообщение о том, что накануне три украинских силовика из подразделения, дислоцирующегося вблизи линии разграничения, не вернулись в военную часть. При этом связь с пропавшими военнослужащими отсутствует. В данный момент представители штаба АТО ведут следственные мероприятия.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что за время новогодних праздников опорные пункты украинской армии покинули шесть военнослужащих. В данный момент командование продолжает их розыск.

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Алексей Громов
#петр порошенко #виктор ющенко
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