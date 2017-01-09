Четверо мужчин на тракторе провалились под лед на Братском водохранилище

Иркутск, 9 января. Полиция и сотрудники МЧС ищут четверых мужчин, которые, предположительно, выехали на лед Братского водохранилища и провалились. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Иркутской области.

По данным правоохранителей, пропавшие работали в леспромхозе. 6 января они отправились на тракторе из поселка Карахун в соседний населенный пункт по льду.

«Следы трактора ведут к одному из заливов Братского водохранилища. В этом месте большая глубина – порядка 50 метров», — говорится в сообщении.

Спасатели будут использовать для поисков глубоководную камеру, водолазы не могут работать на большой глубине.

Напомним, в декабре на Ямале бульдозер провалился под лед вместе со спецтехникой. Мужчина обсустраивал зимник Салехард — Надым и провалился в 40 км от райцентра Аксарка, передает Ura.ru.