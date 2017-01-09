Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Власти Москвы назвали самую загруженную и свободную улицы в городе
Украина
Создание украинского правительства в изгнании зависит от Киева — Азаров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Создание украинского правительства в изгнании зависит от Киева — Азаров

    10:30  9 Января 2017  /обновлено: 11:07  09 Января 2017
    10521

    Создание украинского правительства в изгнании зависит от Киева — Азаров

    Москва, 9 января. По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, условия для создания правительства Украины в изгнании должны возникнуть прежде всего внутри страны. Решение Дорогомиловского суда Москвы, в котором события февраля 2014 года в Киеве были признаны государственным переворотом, по словам Азарова, лишь открыли правовую дорогу для пересмотра результатов «Евромайдана».

    Экс-премьер заявил, что намерен обратиться с решением Дорогомиловского суда в международные инстанции, которые будут вынуждены рассмотреть «большой пласт документов» с показаниями свидетелей роковых для Украины событий. Однако это пока не дает повода для создания внешнего правительства Украины.

    «Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — объявил Азаров.

    Напомним, как сообщало агенство «Ura.ru», показания свидетелей «Евромайдана» стали для Дорогомиловского суда Москвы поводом официально объявить события на Украине государственным переворотом, который сопровождался терроризмом, незаконным проникновением, кражами, бандитизмом и прочими антиобщественными проявлениями.

    Автор: Валентин Меликов
    #николай азаров
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    10:43  14 Июля 2017
    8610

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Арабская редакция телеканала RT (ранее Russia Today), RT Arabic, опубликовала видеорепортаж, на котором запечатлен эпизод ожесточенного боя подразделений сирийской правительственной армии (САА) с боевиками группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман». Бой происходит на территории занятого боевиками района Джобар в Восточной Гуте (провинция Дамаск).

    Примечательным в видео является факт оказания медицинской помощи раненым сирийским военнослужащим со стороны корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Кириллом Оттером, который по заданию редакции ведет съемки в этом районе.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    «Иди сюда, иди сюда, все будет нормально», - говорит Кирилл, поднимая простреленную ногу раненого солдата и накладывая на нее медицинский жгут, который позволит солдату сохранить кровь.

    - Йалла! – восклицает раненый.
    - Да-да, йалла-йалла. Все будет нормально, не волнуйся, браток, - отвечает Кирилл, наложив жгут на правую ногу солдата. Видно, что рядом перевязывает левую ногу солдата рану бинтом другой репортер, товарищ Кирилла и журналист ФАН Степан Яцко. Видно также, что другие бойцы САА не обучены оказывать медицинскую помощь раненым.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    На видео зафиксировано несколько раненых солдат, которых товарищи выносят с поля бои после оказания им первой помощи. За кадром сослуживцы просят немедленно прислать транспорт для перевозки раненых, однако им говорят, что боевая машина пехоты (БМП) завязла в пути и не сможет добраться до укрытия сирийской армии.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    В комментариях к видео на канале RT Arabic многие пользователи благодарят российских журналистов за своевременную помощь.

    Один из самых популярных комментариев: «Спасибо Российской Федерации и Сирийской арабской армии, союзникам ливанцам, спасибо всем сторонникам свободы. Бог даст, будет победа и военный салют каждому бойцу под лозунгом «Родина, честь, искренность!». Привет от алжирского сопротивления».

    «Впервые в жизни я увидел другую страну, которая встала против терроризма – Россию. Спасибо всем тем, кто борется с террористами», - пишет также один из пользователей.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Напомним, корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями кровопролитного боя в промышленном квартале Джобара, севернее улицы Анвар Камель в минувшую среду. Около тридцати республиканских гвардейцев при поддержке нескольких отделений национальных сил обороны Сирии попытались вытеснить противника из блока промышленных кварталов. Однако ошибочная информация о численности боевиков и расположении их огневых точек помешала развить наступление. Противник оказал мощное сопротивление, контратаковал и бойцы САА понесли потери.

    Однако после перегруппировки взвод гвардейцев САА, перейдя в глухую оборону, сумел в итоге отбросить противника на исходные позиции.

    Наступление правительственных сил на позиции группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» началось утром 11 июля в южных кварталах Джобара, примыкающих к объездной автостраде Аль-Мутахаллик аль-Жануби (Almotahalik Aljanobi).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дамаск #башар асад #джобар #фан #сирийская арабская армия #федеральное агентство новостей
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ассанж посоветовал России обратиться в суд ООН из-за ареста дипсобственности в США

        17:37 14 Июля 2017 75
        Читать
        17:26
        Сегодня

        Стали известны подробности вооруженного нападения на туристов в Хургаде
        15:36
        Сегодня

        Время Трампа вышло: в Совфеде призвали МИД к жесткому ответу на травлю дипломатов РФ в США
        15:34
        Сегодня

        Siemens назвал спекуляциями сообщения СМИ о выводе активов из России
        11:48
        Сегодня

        Госдума повысила порог долга для запрета на выезд за границу‍
        11:25
        Сегодня

        Госдума ратифицировала протокол к соглашению о размещении ВКС РФ в Сирии

        Как киевских бабушек согнали на митинг обманутых пенсионеров и снова кинули, а депутату поставили фингал

        10:58 14 Июля 2017 1110

        Сирия: кровавый бой с террористами в Джобаре под Дамаском — ФАН публикует видео

        17:44 12 Июля 2017
        11032

        Тушить цех Кировского завода мешают частные машины на дорогах и возле цеха

        13:10 12 Июля 2017
        1198

        Верховную Раду Украины блокировали националисты с палками и пиротехникой

        19:20 11 Июля 2017
        6277

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017
        11173
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россиянка ранена при вооруженном нападении на туристов в Хургаде

        Россиянка ранена при вооруженном нападении на туристов в Хургаде

        17:10   14 Июля 2017
        2396
        Мужчина с ножом ранил шестерых туристов на пляже в Хургаде

        Мужчина с ножом ранил шестерых туристов на пляже в Хургаде

        17:05   14 Июля 2017
        418
        Кремль жестко отреагировал на попытки США диктовать условия по Сирии

        Кремль жестко отреагировал на попытки США диктовать условия по Сирии

        16:46   14 Июля 2017
        11648
        Минобороны опубликовало уникальные документы об операции ВС РФ в Южной Осетии

        Минобороны опубликовало уникальные документы об операции ВС РФ в Южной Осетии

        14:35   14 Июля 2017
        5455