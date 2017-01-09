Побывавший в Донбассе журналист обвинил голландских следователей в халатности

Амстердам, 9 января. Нидерландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые в течение недели пробыли в Донбассе и собирали материалы о крушении самолета малайзийских авиалиний MH17, были задержаны голландской полицией по прибытии в Амстердам.

Представители СМИ утверждают, что на месте крушения воздушного судна малайзийских авиалиний MH17 они нашли обломки лайнера, которые почему-то до сих пор не были собраны следствием.

Сотрудники правоохранительных органов Голландии забрали у журналистов в воздушной гавани все материалы, которые мужчины сняли в Донбассе. Среди изъятых вещей были фотографии и видеозаписи. Бек обвинил нидерландскую прокуратуру в халатности.

По словам Бека, на месте по-прежнему остается много материалов, которые можно собрать. Журналист также подчеркнул, что в районе не так опасно, как утверждают представители голландской прокуратуры.