Донбасс следит за тобой: как Киев «сливает» своих солдат в ДНР и ЛНР

На территории Донбасса пропали три военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом передает на своей официальной странице в Facebook пресс-центр так называемой антитеррористической операции. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с аналитиком о потерях ВСУ в зоне «АТО».

Сообщается, что 8 января текущего года трое украинских солдат из воинских частей, которые выполняли задачи вблизи линии соприкосновения, не вернулись к месту расположения подразделения ВСУ. Связь с ними на данный момент отсутствует.

За последний месяц ситуация в Донбассе серьезно обострилась. Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки прорвать линию оборону Донецкой и Луганской народных республик, периодически со стороны украинских военных идет артиллерийский и минометный обстрел приграничных населенных пунктов. Основные боестолкновения на сегодняшний день сосредоточились в районе Дебальцево, Ясиноватой, Докучаевска.

Киев активно игнорирует минские соглашения, используя запрещенные договоренностями калибры орудий, вывозит военную технику из мест хранения, которые ранее были оговорены с представителями ОБСЕ. В свою очередь международные наблюдатели, ежедневно фиксируя украинские нарушения в своих докладах, не принимают абсолютно никаких мер по изменению ситуации на линии разграничения.

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«Самая сильная в мире», по утверждению Петра Порошенко, украинская армия, постоянно несет потери, и их количество исчисляется вовсе не единицами. В прошлом году были периоды, когда штабу тыла приходилось «списывать» личный состав сотнями в пределах недельной отчетности. Причин уменьшения численности состава много — это и дезертирство, вплоть до бегства в Россию, и гибель на учениях, и гибель во время так называемой антитеррористической операции. Просто эти данные никогда не афишировались. По той простой причине, что тогда пришлось бы выдумывать свидетельства присутствия войск «агрессора» — России — по всей территории Украины, так как украинская армия несет потери во всех территориальных частях», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Кстати, заметил эксперт, масштаб потерь и причины умолчания о них косвенно связаны с фактами нахождения массовых захоронений, с телами, лишенными внутренних органов: есть свидетельства очевидцев, которые говорят о разгуле в зоне АТО торговцев донорскими органами. И это очень прибыльный бизнес.

«Почему сейчас штаб АТО заговорил о потерях? Во-первых, настало время объяснять, почему, несмотря на существование минских соглашений, Киев не отменяет «антитеррористическую» операцию. Почему ведет боевые действия в ряде районов соприкосновения армий? Почему по-прежнему официальный Киев врет об агрессии России, сформировав пропагандистское прикрытие для войны против мирных граждан? Украина готовится к пересмотру повестки на юго-востоке, понимая, что скоро настанет ее серьезная ревизия. Во-вторых, это пропагандистский резерв для отвлечения внимания населения от реальных социальных проблем в стране. Но это опасная игра. Списать все потери, скрыть за подобными «исчезновениями» тысячи пропавших без вести не получится. Рано или поздно военные преступления будут расследованы, и факты реальных потерь будут обнародованы», — резюмировал Игорь Рябов.