Китай третьим в мире получил уникальный самолет на водородном топливе

Шанхай, 9 января. Китай пополнил ряды государств, обладающим уникальными технологиями в сфере воздухоплавания: в стране прошли успешные испытания собственного небольшого самолета с электродвигателем, работающего на водородных топливных элементах.

Первый полет такого одноместного самолета на высоте 320 метров прошел в городе Шэньян, сообщает местная газета «Kэцзи жибао». По данным китайских СМИ, машина отлично показала себя. Все ее системы стабильно работали даже при температуре минус 20 градусов по Цельсию. По словам разработчиков, в ходе полета не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу.

Как уточняет «Газета.ру», такими технологиями ранее обладали только США и Германия.