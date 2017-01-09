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Штаб АТО по-прежнему не может связаться с пропавшими в Донбассе бойцами ВСУ
Украина

Штаб АТО по-прежнему не может связаться с пропавшими в Донбассе бойцами ВСУ

Сегодня 10:05
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Штаб АТО по-прежнему не может связаться с пропавшими в Донбассе бойцами ВСУ

Киев, 9 января. Состояние двоих из трех украинских военнослужащих, которые были ранены накануне, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил спикер пресс-центра так называемого штаба АТО Леонид Матюхин.

По его словам, трое украинских военных ранены на различных направлениях. Он уточнил, что состояние двоих удовлетворительное, по поводу третьего у него нет никакой информации. Отвечая на вопрос о том, получилось ли выйти на связь с пропавшими военными, спикер отметил, что, к сожалению, в настоящий момент никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет.

Напомним, как ранее сообщало агентство НСН, трое украинских военных исчезли возле линии разграничения в Донбассе. В пресс-центре штаба АТО подтвердили, что связь с офицерами отсутствует.

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Дана Балан
#донбасс
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Побывавший в Донбассе журналист обвинил голландских следователей в халатности
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