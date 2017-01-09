Асад подтвердил готовность Дамаска к участию в переговорах по Сирии в Астане

Дамаск, 9 января. Сирийский президент Башар Асад подтвердил свою готовность к участию в запланированных трехсторонних переговорах по проблеме урегулирования сирийского конфликта в Астане, подчеркнув, что сирийская сторона ожидает только объявления даты переговоров.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать, как только будет установлено время конференции, — заявил президент Сирии в беседе с французскими корреспондентами. — Мы готовы вести переговоры по всем вопросам. Ограничений в переговорах нет».

Напомним, в качестве предварительной даты встречи по мирному урегулированию, которая должна пройти в столице Казахстана, было названо 23 января. Напомним, как сообщала «Газета.ru», в ответ на заявления спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в российском МИД заявили, что готовы видеть на встрече в Астане заместителя де Мистуры — Рамзи Эзельдина Рамзи.