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Вербовщика ИГ осудили на восемь лет в Узбекистане
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Вербовщика ИГ осудили на восемь лет в Узбекистане

Сегодня 10:19
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Вербовщика ИГ осудили на восемь лет в Узбекистане

Ташкент, 9 января. Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к восьми годам лишения свободы за вербовку в ряды ИГ («Исламское государство») и распространение экстремистских идей.

Самаркандский областной суд установил, что подсудимый вербовал в ИГ через соцсети, а в 2016 году он собирался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, и уговорил поехать с ним еще троих местных жителей.

По данным суда, обвиняемый попал под влияние членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Джихадизм» в России, где работал до июня 2014 года, и занялся вербовкой у себя на родине.

Террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ. Как сообщает «Ура.ру», в конце декабря боевики заживо сожгли двух военнослужащих турецкой армии в Сирии. Военные были захвачены в районе города Эль-Баб на севере страны тремя неделями ранее.

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Катерина Михайлиди
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