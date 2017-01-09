Пушкинский маньяк с молотком вновь вышел на охоту

Санкт-Петербург, 9 января. Неизвестный преступник азиатской наружности напал на сотрудницу «Почты России» и ее мужа с молотком. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, он нанес несколько ударов потерпевшим и скрылся.

Преступление было совершено днем 7 января на улице Ахматовой в Пушкине. Женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали, ее супруг получил ушибы головы и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Напомним, это уже не первое нападение мужчины с молотком. 5 января от рук преступника в Пушкине пострадали еще два человека — мужчина и 1963 года рождения и женщина 1956 года рождения, у которой он украл сумку с кошельком, мобильным телефоном и документами.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и вдавленный перелом левой теменной кости. Женщину госпитализировали с ушибленными ранами головы, в удовлетворительном состоянии и после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.