Московский фестиваль камерной музыки «Возвращение» полностью оплачен поклонниками

Москва, 9 января. В Рахманиновском зале Московской консерватории 9 января откроется XX фестиваль камерной музыки «Возвращение». В течение недели публика услышит 25 произведений XIX–XXI веков. Произведения собраны в концептуальные программы под названием «Муки любви», «Закат» и «Эпитафии».

Финальный вечер музыкального фестиваля традиционно формируется на основе личных вкусов самих музыкантов. Фестиваль проходит уже 20 лет. Примечательно, что финансирование юбилейного фестиваля обеспечено простыми зрителями. Через Интернет музыкантам удалось собрать почти миллион рублей. Любители музыки помогли собрать необходимые средства на командировочные расходы, аренду нот, создание буклета и прочие нужды, сообщает газета «Известия». Это внушительное достижение, особенно на фоне того, что афиши фестиваля не пестрят именами звезд, а программа не потрафляет массовым вкусам.