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Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»
Политика

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
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Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

В ходе очередного этапа разминирования квартала Ансари в Восточном Алеппо жители района, оказывавшие помощь российским саперам, обнаружили на верхних этажах одного из зданий два трупа. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По ряду признаков можно заключить, что двое мужчин были расстреляны боевиками так называемой «умеренной оппозиции» в двадцатых числах декабря, во время завершающего этапа боев за восточные кварталы.

По свидетельствам местного населения, в здании, на первом этаже которого находился склад самодельных боеприпасов, верхние этажи постоянно пустовали. Вероятно, именно поэтому солдаты САА, проводившие зачистку Ансари, не обнаружили тела раньше, решив не уделять много внимания пустующим помещениям. Оба мужчины были убиты выстрелами в голову, один из них был в наручниках.

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

В настоящий момент военные пытаются найти родственников или знакомых погибших, чтобы попытаться идентифицировать тела. Корреспонденты ФАН, снимавшие работу российских саперов, уверены, что это, к сожалению, не последняя печальная находка подобного рода.

Стоит напомнить, что через несколько дней после окончательного освобождения восточного Алеппо в одном из подвалов административного здания, превращенного боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» в тюрьму, республиканские гвардейцы САР обнаружили порядка 30 тел мужчин, также убитых одиночными выстрелами в голову. Разумеется, никаких документов, могущих пролить свет на характер деятельности убитых, а также и на причины расстрела, обнаружено не было.

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Кирилл Оттер
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