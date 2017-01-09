Стало известно, почему Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию

Москва, 9 января. Министерство энергетики Российской Федерации планирует на 12% уменьшить экспорт нефтепродуктов в соседнюю Белоруссию в первом квартале этого года.

По информации издания «КоммерсантЪ», ссылающегося на свои источники, данная мера напрямую связана с недавним решением Белоруссии повысить тарифы на транзит нефти. Как сообщало ранее агентство НСН, транспортировка тонны российской нефти составляет 123 рублей, а это на 9 рублей выше прежней ставки.

До нового года, 28 декабря, по данным источников, Минску были переданы документы, согласно которым, планируемый объем поставок нефти в первом квартале наступившего года составит 4 миллиона тонн вместо ожидаемых ранее 4,5 миллиона.

По информации «КоммерсантЪ», на принятие данного вердикта повлиял так и не урегулированный спор относительно суммы долга белорусской стороны по голубому топливу, а также его выплате.

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