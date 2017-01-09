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Как западная коалиция уничтожает мирные кварталы Мосула
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Как западная коалиция уничтожает мирные кварталы Мосула

Сегодня 9:44
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Как западная коалиция ровняет мирные кварталы Мосула с землей

Мосул, 9 января. Спустя три месяца с начала операции по взятию Мосула иракская армия и ее западные союзники не могут рапортовать об успехах. После очередного затишья иракские войска при поддержке коалиционной авиации и артиллерии начали наступление теперь уже с северного направления. 

При этом войскам с ходу удалось взять пару населенных пунктов на окраинах. Анонсировал наступление лично премьер Хайдер Абади, пообещав в самые кратчайшие сроки «отрубить змее голову». Однако, тактика ведения боев в жилых кварталах показывает, что ради быстрых успехов войска коалиции готовы уничтожить все живое, включая мирных жителей.

Вид небольших поселков в северных пригородах Мосула, зачищенных от боевиков, приводит в шок, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Раньше эти места были известны туристам как центры сувенирного шопинга, санаторного лечения, потрясающей восточной кулинарии. Сегодня за весь день, проведенный там репортером ФАН, он не нашел ни одного целого дома. 

Разрушения очень характерные, с первых секунд становится понятно, что били по зданиям с воздуха. 

По дороге, идущей на Мосул, иногда встречаются беженцы, копающиеся в грудах мусора внутри того, что раньше было их домом. С их слов, конкретно в этом населенном пункте держали оборону не более трех десятков террористов. 

С таким количеством живой силы мог бы легко разобраться и спецназ, особенно при наличии современного вооружения и техники. Однако город предпочли просто вбомбить в землю, не оставив от него камня на камне. 

«Здесь раньше туристический район был, красота. А теперь посмотрите на разрушения, все разнесли. Когда все это закончится, на какие деньги мы заново все отстроим?», - возмущается местный житель.

Как западная коалиция ровняет мирные кварталы Мосула с землей

С конца ноября в адрес коалиционного командования и иракского правительства начали звучать обвинения в затягивании операции. Тогда общую заторможенную вялость в продвижении объясняли заботой о населении. При этом, по примерным подсчетам, гражданских лиц в Мосуле осталось порядка полутора миллионов. 

Возможно, что у командиров сменились приоритеты – так, с началом наступления с севера по Мосулу с базы далеко на юге начали работать американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как известно, системы залпового огня далеко не самое избирательное и точное оружие, тем более на расстоянии в десятки километров. 

Как западная коалиция ровняет мирные кварталы Мосула с землей

Один из самых известных случаев применения HIMARIS произошел в Афганистане, когда ракеты накрыли жилой дом в провинции Гильменд, тогда из-под завалов вытащили трупы двенадцати мирных жителей. 

О том, что происходит сейчас в самом Мосуле, где идут жестокие городские бои, не знает и не узнает никто. Согласно текущей практике, после взятия города большинство потерь среди местных жителей можно будет легко списать на зверства боевиков. А победителей, как известно, не судят.

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Авдал Доски специально для ФАН Мосул
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