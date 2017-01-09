Сирия сегодня: в провинции Хомс снова неспокойно, победа в Алеппо как переломный момент войны

Сирия, 9 января. У Пентагона истерика из-за поражения в Сирии. Асад считает взятие Алеппо переломным. В провинции Хомс фиксируется нарушение режима прекращения огня. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Пентагон переживает

Как заявил глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Эштон Картер, вклад Российской Федерации в борьбу с «Исламским государством» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) «нулевой». По его мнению, присутствие России в Сирии якобы «усиливает гражданскую войну». Напомним, что Картер с приходом новой администрации 20 января 2017 года покинет свой пост.

В свою очередь вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая считает, заявление Эштона Картера истеричным и непрофессиональным. По ее мнению, Соединенные Штаты потерпели в Сирии полный провал, у американцев сдали нервы, а потому единственный маневр для них — обвинить России во всех бедах.

Вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. Сирийской арабской армии (САА) противостоят боевики из различных незаконных вооруженных формирований, включая террористические «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Перелом в Алеппо

По мнению президента Сирии Башара Асада, освобождение города Алеппо стало переломным моментов в вооруженном противостоянии с террористическими формированиями. Он отметил, что сирийский народ на пути к победе, которая наступит, когда все террористы будут уничтожены. Он подчеркнул, что основным вопросом во время взятия Алеппо было освобождение мирных жителей, которых насильно удерживали боевики так называемой «умеренной оппозиции».

Напомним, вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря прошлого года. Однако в результате действий боевиков он был приостановлен на следующий день. Террористы, нарушив договоренности, попытались провести с собой оружие и захваченных в плен сирийских военных. Процесс эвакуации боевиков в провинцию Идлиб возобновился лишь только после того, как последние «умеренные» все-таки согласились сдаться и покинуть Алеппо.

По различной информации, восточные районы Алеппо за все время эвакуации покинули около 40 тысяч человек, включая террористов. 22 декабря прошлого года командование САА объявило о полном освобождении Алеппо.

Нарушение перемирия

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, представители РФ на территории Сирийской Арабской Республики (САР) зафиксировали шесть нарушений перемирия, турецкая сторона выявила 18 нарушений. По данным России, нарушения режима прекращения огня произошли в провинциях Хама (2), Латакия (3), Алеппо (1). Турция сообщает о нарушениях в провинциях Дамаск (4), Хама (4), Идлиб (4), Алеппо (3), Хомс (2), Деръа (1).

Отмечается, что по всем зафиксированным фактам нарушения ведется разбирательство. Принимаются все соответствующие меры для исключения в дальнейшем нарушений режима прекращения огня в Сирии.