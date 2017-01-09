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Житель Петербурга устроил поджог, чтобы скрыть изнасилование знакомого
Происшествия

Житель Петербурга устроил поджог, чтобы скрыть изнасилование знакомого

Сегодня 9:40
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Житель Петербурга устроил поджог, чтобы скрыть изнасилование знакомого

Санкт-Петербург, 9 января. Полиция Санкт-Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий сумела изобличить и задержать жителя города 1995 года рождения, который 30 ноября прошлого года совершил сразу несколько преступлений: молодой мужчина, зайдя ранним утром того дня в строительную бытовку на Лиговском проспекте, избил находившегося там знакомого, после чего изнасиловал его, воспользовавшись беспомощностью пострадавшего.

Затем, чтобы скрыть содеянное, преступник совершил поджог бытовки, находящейся во дворе одного из восстанавливаемых домов на Лиговском. План не удался: в ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у погибшего имеются видимые повреждения в области анального отверстия и полиция приступила к поискам преступника.

В течение месяца полиция сумела определить, изобличить и задержать подозреваемого. Он взят под стражу.

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Валентин Меликов
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