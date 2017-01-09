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Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию
Экономика

Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию

Сегодня 11:09
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Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию

По информации из открытых источников, министерство энергетики России может сократить экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года на 12%. Объем поставок, таким образом, составит четыре миллиона тонн вместо четырех с половиной. Почему наше ведомство готово пойти на такой шаг и поможет ли он решить все проблемы с Минском в газовой сфере? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Считается, что решение о сокращении экспорта принято только по одной причине: сторонам до конца 2016 года не удалось договориться о выплате долга Минска по газу. Сейчас он составляет около 280 миллионов долларов. А все потому, что Белоруссия недоплачивала за поставляемое топливо, считая контрактную цену слишком высокой. Она, напомним, составляла почти 133 доллара за тысячу кубометров газа.

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«План-график поставки нефти в Белоруссию был зафиксирован в декабре и возможно будет пересмотрен, потому что за это время сам Минск сделал шаг навстречу, шаг к компромиссу. Он поднял тариф на прокачку российской нефти через свою территорию с февраля не на 60% и не на 20%, как в Белоруссии пугали раньше, а всего на 7,7 % (с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну — прим. ФАН). Примерно на этот уровень цены каждый год и поднимаются. Это согласованный рост тарифов. В итоге Россия может вернуться к стопроцентной загрузке белорусских мощностей двух НПЗ. Но здесь самое главное решить вопрос по газу: долг растет, Минск газ потребляет, но расплачиваться по контрактной цене, которую рассчитывает «Газпром», не хочет. Контракт заканчивается в конце 2017 года», — комментирует преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию

По его словам, если решится вопрос по газу, то вопрос по нефти снимется сразу. В нефтяной сфере проблем нет, это исключительно рычаг давления друг на друга: они повышают тариф на прокачку, мы понижаем объемы поставки. Получаются такие нефтегазовые качели.

«Через пару дней встретятся Владимир Путин и Александр Лукашенко: если Минск вернет задолженность в 400 миллионов долларов, то сразу же будет решен вопрос и по нефти. ​Понятно, что чем больше Белоруссия получает российской нефти, тем больше она экспортирует в Европу. В то же время для России сокращение экспорта — не такая большая проблема в плане зарабатывания денег. Мы эти 500 тысяч тонн нефти перенаправим в другие экспортные направления, и у нас эти объемы купят. Для российского бюджета такой шаг будет даже гораздо выгоднее: нефть, поставляемая в дальнее зарубежье, облагается пошлиной, и бюджет получает доход. А при поставках в Белоруссию экспортной пошлины нет, бюджет недополучает средства. Так что с экономической точки зрения тут все в порядке», — добавляет эксперт ФАН.

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Дмитрий Пятов
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