Сирия: турецкие военные уничтожили 48 террористов ИГ

Анкара, 9 января. Генштаб Турции 9 января заявил о ликвидации за минувшие сутки 48 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Данные действия турецкие солдаты совершили в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

В заявлении генштаба Турции говорится, что ВВС страны нанесли авиаудары в районе населенных пунктов Бзага, Суфлания, Заммар и Амия. Таким образом ликвидированы 23 объекта террористов, в том числе 10 оборонительных позиций, 10 убежищ и три штаба боевиков ИГ. 48 террористов были ликвидированы в ходе воздушных и сухопутных операций, передает РИА Новости. Военные Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 246 объектам ИГ.