Супруги из России разбились в страшном ДТП в Швейцарии

Цюрих, 9 августа. Страшное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двух россиян в Швейцарии: автомобиль, в котором находилась вся семья, вылетел с заснеженной горной дороги, после чего пролетел более двухсот метров вниз по склону.

ДТП произошло утром 7 января, около 10 часов. В машине находились четыре человека — муж с женой и двое их детей, девочка 15 лет и мальчик 11 лет. В результате падения со склона оба взрослых погибли. Дети уцелели, но получили серьезные травмы, сообщает полиция Швейцарии.

Как отмечают в полиции, помощь прибыла сразу же после обнаружения разбившегося автомобиля. Раненые дети были вывезены с места аварии медицинским вертолетом и доставлены в бернский госпиталь Inselspital. Сейчас их жизни вне опасности.