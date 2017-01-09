Молдавские гастарбайтеры умерли под Петербургом за рождественским столом

Санкт-Петербург, 9 января. Два гражданина Молдовы умерли по причине отравления неизвестной жидкостью в Петербурге. Об этом сообщает ОМВД России по Ломоносовскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую субботу примерно в 17.00 в Ломоносовском районе в бытовке у строящегося частного дома без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы граждан Молдовы Николая К. 1976 года рождения и Виктора Г. 1991 года рождения, которые проживали в Ленобласти без регистрации.

Известно, что они работали на строительстве частного дома. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления неизвестной жидкостью.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

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