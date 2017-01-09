Поездка в Донбасс отправила за решетку голландских журналистов

Амстердам, 9 января. Представители СМИ из Нидерландов Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые пробыли в Донбассе примерно семь дней, были задержаны правоохранителями по возвращении в голландскую столицу. По словам журналистов, на месте катастрофы самолета малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, они нашли фрагменты лайнера, которые были конфискованы в аэропорту Схипол.

Как они рассказали, полиция изъяла также все отснятые в Донбассе материалы. Об этом Бэк написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что переживает относительно того, что записи интервью с жителями Донбасса, просившими о конфиденциальности, попадут через власти Голландии в СБУ, которая начнет травлю и преследование.

Кроме того, журналисты подвергли критике работу следственных органов, которые исключают работу на месте крушения, потому что они считают, что район опасен, сообщает RT. Также Бэк сообщил, что на месте трагедии остается много нужных для расследования материалов.

«Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. Видимо, мы имеем дело с серьезной халатностью», — отметил журналист.

Как ранее сообщало агентство НСН, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком.

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