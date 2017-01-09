Япония создаст миниатюрный спускаемый аппарат для исследования Марса

Токио, 9 января. Целый ряд профильных японских научных организаций объединит усилия для создания высокотехнологичного спускаемого аппарата для посадки на Марсе. Специалисты японского Национального института коммуникаций, Токийского университета и Университета Осаки решили создать миниатюрный вариант спускаемого аппарата, который будет значительно дешевле аналогов.

Как отмечает газета Yomiuri, спускаемая платформа будет весить всего около 140 килограммов и обойдется не более чем в 17 млн долларов — в десятки раз дешевле других устройств для исследования Марса. Аппарат будет применять принцип анализа так называемого терагерцевого излучения от окружающих объектов.

На Марс маленький исследователь попадет вместе с кем-то из своих крупных товарищей, которых в 2020-х годах планируют отправить к Красной планете NASA, Роскосмос, Европейское космическое агентство и космическое агентство Объединенных арабских эмиратов.