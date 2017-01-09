Пермский край ждет аномальное похолодание до 45 градусов

Пермь, 9 января. В Пермский край придет аномально морозная погода, в течение ближайших двух дней термометры покажут до 45 градусов мороза, сообщило в понедельник главное управление МЧС региона.

«Девятого-десятого января в Пермском крае ожидается мороз минус 30–37 градусов; по северу, в низинных и горно-восточных районах сильный мороз минус 40–45 градусов», — заявили в ведомстве.

В связи с сильными морозами автомобилистам советуют не выезжать на дальние расстояния без необходимости. В Гидрометцентре Пермского университета (ГИС-ПГНИУ) отметили, что 9 января температура в крае приблизится к рекордному минимуму. Ночь на 10 января также будет очень холодной, но затем температура повыситсяна несколько градусов благодаря циклону с Баренцева моря.