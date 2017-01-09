Донбасс: ВСУ дважды открывали огонь под Луганском

Луганск, 9 января. Украинские войска за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Так, огонь по району села Калиновка велся из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. По предварительным данным, ВСУ стреляли с направления поселка городского типа Луганское.

Помимо этого, под обстрел попало село Логвиново. Киевские силовики с направления Луганского вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

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Отметим, что накануне за сутки был зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ.