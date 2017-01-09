Маленький ребенок пропал без вести в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. В Санкт-Петербурге ученик третьего класса Кирилл Ш. пропал во время самостоятельной прогулки. Об исчезновении мальчика сообщила в полицию его мать.

Мальчик ушел гулять около двух часов дня в воскресенье в Приморском районе города, после чего не вернулся. Встревоженная мать обратилась в полицию вечером. Мобильный телефон, который был при себе у ребенка, не отвечает на звонки.

Как отмечено в пресс-релизе полиции, ребенок из дома ранее не убегал, на учете не состоит, семья считается благополучной.