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Маленький ребенок пропал без вести в Санкт-Петербурге
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Маленький ребенок пропал без вести в Санкт-Петербурге

Сегодня 9:05
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Маленький ребенок пропал без вести в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. В Санкт-Петербурге ученик третьего класса Кирилл Ш. пропал во время самостоятельной прогулки. Об исчезновении мальчика сообщила в полицию его мать.

Мальчик ушел гулять около двух часов дня в воскресенье в Приморском районе города, после чего не вернулся. Встревоженная мать обратилась в полицию вечером. Мобильный телефон, который был при себе у ребенка, не отвечает на звонки.

Как отмечено в пресс-релизе полиции, ребенок из дома ранее не убегал, на учете не состоит, семья считается благополучной.

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Валентин Меликов
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