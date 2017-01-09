Свыше 700 человек эвакуировали из петербургского ТЦ из-за сообщения о бомбе

Санкт-Петербург, 9 января. Из-за ложного звонка о заминировании торгового центра в Петербурге было эвакуировано 750 человек. Об этом сообщает УМВД России по Кировскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье в 19.32 в службу 112 позвонил мужчина Юрий К. и сообщил, что в ТРК «Ульянка» на проспекте Ветеранов он оставит сумку с бомбой.

Установлено что, телефон, с которого звонили, был зарегистрирован на другого человека.

С 19.45 до 21.40 проводилась эвакуация обслуживающего персонала и посетителей ТРК, всего было эвакуировано 750 человек. После осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

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