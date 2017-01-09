Подмосковные полицейские изъяли более килограмма героина у наркодилеров

Москва, 9 ноября. Полицейские Московской области задержали торговцев наркотиками. При обыске в их квартире стражи порядка нашли приспособления для приготовления героина. А общий вес изъятого наркотика составил более одного килограмма, чего вполне может хватить для пожизненного заключения.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в региональном управлении Московской области, около деревни Малово правоохранители задержали двух жителей Балашихи, женщину 55 и мужчину 28 лет в автомобиле. После их обыска и обысков по месту жительству были изъяты свертки из полиэтилена, с находящимся в нем порошкообразным веществом кремового цвета внутри. Помимо этого в квартире задержанных были найдены лабораторное оборудование, различные вещества и прекурсоры, используемые для изготовления психотропных веществ.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в месте, где преступники делали «закладки», удалось задержать 41-летнего жителя города Мытищи. Полицейские изъяли у него сверток с аналогичным содержимым внутри, массой более 300 граммов.

После проведения экспертизы выяснилось, что найденное у задержанных вещество — героин, общим весом более одного килограмма.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организованное группой лиц в крупном размере», максимальные санкции по которой предполагают пожизненное заключение.