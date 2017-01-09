ВКС РФ отчитались по контролю космического пространства в 2016 году

Москва, 9 января. Специалисты Воздушно-космических сил Российской Федерации в минувшем году выполнили более сотни особо важных задач в рамках боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели порядка двух тысяч специальных работ.

В течение года специалисты контроля космоса обеспечили сопровождение примерно 930 космических объектов, которые могли представлять опасность для российской орбитальной группировки. Почти ежедневно — 315 раз за год — проводилось отслеживание баллистических траекторий космических объектов, падающих на поверхность Земли.

12 раз выдавался сигнал предупреждения об опасном сближении российских космических аппаратов с другими космическими объектами.

Особое внимание специалисты ГЦ РКО уделяли сопровождению экспериментов на орбите, выполняемых иностранными державами.