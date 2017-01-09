Чудовищное убийство предпринимателей раскрыто в Забайкалье

Чита, 9 января. Сотрудники полиции вычислили жителя Читы, который, по версии правоохранителей, подготовил убийство двух бизнесменов, скупавших кедровый орех у населения.

Напомним, сообщение об исчезновении двух граждан, которые накануне 2017 года приехали в один из районов Забайкальского края с целью приобрести орех и пропали, поступило в полицию неделю назад. На протяжении трех дней правоохранительные органы вели их розыск. В итоге полицейскими были задержаны два ранее судимых жителя села Гарека.

Позже было установлено, что подозреваемые на постоянной основе продавали орех бизнесменам. В этот раз преступники заранее договорились об убийстве покупателей. Согласно версии следствия, к убийству также причастен и житель Читы, который задержан полицейскими.

Как ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, фуру предпринимателей и тела погибших полицейские нашли сразу после задержания подозреваемых. Жертв задержанные преступники застрелили из охотничьего ружья и забрали у них денежные средства.

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