Истерика на закате: Яровая оценила заявления Пентагона о вкладе РФ в борьбу с ИГ

Москва, 9 января. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая оценила высказывание главы Пентагона о «нулевом» вкладе России в борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) «истеричным и непрофессиональным».

По мнению Яровой, подобное заявление можно охарактеризовать лишь как «истерику на закате», сообщают «Известия».

«Оно означает только одно — полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом — Россию», — заявила вице-спикер Госдумы, добавив, что заявление Картера «непрофессионально, сверхэмоционально и безнадежно неперспективно».

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Накануне глава Пентагона Эштон Картер назвал «нулевым» вклад России в борьбу с ИГ. Добавив, что, по его мнению, РФ ничего не сделала для урегулирования конфликта в Сирии.