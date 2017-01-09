Китайские силовики ликвидировали трех боевиков, совершивших теракт в 2015 году

Пекин, 9 января. Китайские правоохранительные органы уничтожили трех террористов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, которые имели отношение к совершению терактов два года назад. Об этом сообщает информационный сайт «Тяньшаньван».

По информации издания, находившиеся в розыске боевики были уничтожены в уезде Хотан при сопротивление китайским силовикам. К счастью, китайские правоохранители не пострадали. Сообщается, что уничтоженные террористы были причастны к террористическим актам, совершенным весной 2015 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце минувшего года китайские силовики обезвредили четырех террористов, которые находились в транспортном средстве, которое протаранило правительственное здание в уезде Моюй.

Сначала боевики врезались в здание, потом попытались напасть на мужчину, который являлся сотрудником этого здания. К сожалению, он погиб. Затем террористы привели в действие взрывное устройство, погиб работник охранной службы, а трое сотрудников правительственного здания пострадали.