Машино-место стало недвижимостью в России

Москва, 9 января. С начала наступившего года в Российской Федерации начали действовать новые правила, согласно которым машино-место теперь носит статус объекта недвижимости.

Теперь российские автовладельцы имеют право продавать, сдавать в наем, а также закладывать машино-место. Правда, одновременно с этим российским водителям придется и оплачивать налог на имущество, и самим брать под контроль целостность транспортного средства. Отметим, что это существенно облегчает жизнь владельцам парковочных мест, поскольку в том случае, если хозяин места сдает его в аренду, то соглашение не предусматривает какой-то ответственности за целостность имущества арендатора.

Как отмечают специалисты, оставить в целостности и сохранности машину можно только при условии прописанных нужных пунктов при заключении договора с владельцем парковки.

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