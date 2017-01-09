Минздрав в Иркутске рассказал, чем отравились погибшие перед Новым годом

Иркутск, 9 января. Жители Иркутска, погибшие в новогодние праздники от отравления контрафактным алкоголем, не употребляли получивший трагическую известность настой для ванн «Боярышник». В крови двоих жертв праздничной недели не обнаружен метиловый спирт.

«Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови», — сообщила «Газете.ru» официальный представитель минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

Таким образом, по данным мининстерства здравоохранения Иркутской области, количество погибших от настоя «Боярышник» не увеличилось за праздники и составляет по-прежнему 76 человек. Как заявила представитель министерства, судмедэксперты в настоящее время проводят детальную проверку причин смерти. За новогодние праздники новых случаев отравления метиловым спиртом не было.