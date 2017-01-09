Сильное землетрясение произошло на севере Канады

Оттава, 9 января. Мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов случилось в минувшее воскресенье на севере Канады. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

Согласно данным службы, толчки смогли зафиксировать в 23.47 (02.47 по московскому времени). Также известно, что эпицентр стихийного бедствия располагался в практически 90 километрах от эскимосской деревни Резольют, которая находится на острове Корнуоллис. Очаг был, по словам сотрудников службы, на глубине 18,6 километра.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не было.

Напомним, накануне сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южном районе Тихого океана. Подземные толчки были зафиксированы в 280 километрах от столицы Фиджи — Сува.

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