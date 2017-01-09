Лауреатов кинопремии «Золотой глобус» назвали в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 9 января. Сегодня в американском Лос-Анджелесе в 74-й раз проходит церемония вручения награды Голливудской ассоциации иностранной прессы за работы в киноискусстве — кинопремии «Золотой глобус». Обладателями награды в наступившем году успели стать такие актеры, как Райан Гослинг, Кейси Аффлек и Изабель Юппер.

Лучшей драматической картиной был признан фильм «Лунный свет», в котором рассказывается история афроамериканского подростка в эпоху расцвета наркоторговли в Майами. Сразу несколько премий «Золотой глобус» получила картина «Ла-ла Ленд» Дэмьена Шазеля — канадец Райан Гослинг получил в Лос-Анджелесе кинопремию как лучший актер комедии, к тому же композитор фильма Джастин Гурвиц получил награду за лучшую музыку, а лучшей песней в фильмах была признана играющая в фильме City of Stars.

Кейси Аффлек получил «Глобус» за лучшую драматическую роль в фильме «Манчестер у моря», а Изабель Юппер — премию лучшей драматической актрисы за фильм «Она».