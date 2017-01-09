Жители поселка на Камчатке спасли детеныша нерпы от страшной смерти

Петропавловск-Камчатский, 9 января. Жители населенного пункта Завойко, который расположен в пригороде Петропавловска-Камчатского, сумели спасти детеныша нерпы от злобной стаи уличных собак.

После того как псов смогли отогнать, местные жители сообщили спасателям, что детеныша нерпы нужно вернуть в естественный ареал.

По словам представителя министерства чрезвычайных ситуаций, в бухте Раковая стая собак напала на беспомощного малыша, который был на льду далеко от воды. Очевидцы оказались в нужное время в нужном месте и отогнали собак от тюленя. Они не решились оставлять малыша в одиночестве и вызвали спасателей, чтобы те вернули его в привычную среду обитания, сообщает РИА Новости.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые поймали детеныша нерпы и при помощи аварийно-спасательного транспортного средства увезли его в неопасное место. После этого они выпустили животное в воду.

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