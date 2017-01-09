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Самолет на водородных топливных элементах‍ испытали в Китае
Технологии

Самолет на водородных топливных элементах‍ испытали в Китае

Сегодня 7:44
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Самолет на водородных топливных элементах‍ испытали в Китае

Пекин, 9 января. Китай вошел в тройку стран, сумевших осуществить успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.

Этот проект удалось реализовать специалистам из провинции Ляонин, взявших за основу двухместный электрический самолет китайского производства RX1E.

По данным СМИ Китая, предельная высота, достигнутая самолетом на водородных топливных элементах, составила 320 метров над землей. Тем не менее, в Китае гордятся этим результатом, поскольку до сих пор такие эксперименты проводили только инженеры из США и Германии.

 

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Алексей Громов
#китай
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