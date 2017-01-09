Ребенок оказался в ловушке в крупнейшем аквапарке России

Новосибирск, 9 января. Происшествие в одном из аквапарков в Новосибирске обошлось без серьезных последствий только благодаря своевременному вмешательству сотрудников МЧС России. Нога 7-летнего ребенка застряла в ограждении бассейна и самостоятельно освободиться ему не удалось даже с помощью персонала.

«Прибывший на место экипаж спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент освободил ногу и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям», — сообщили представители МАСС.

Инцидент произошел в крупнейшем в РФ крытом водном развлекательном комплексе «Аквамир», который открылся в Новосибирске 7 октября минувшего года.