Солдат армии США погиб в Иордании при неизвестных обстоятельствах

Амман, 9 января. Американский солдат, проходивший службу в Иордании, погиб при невыясненных обстоятельствах.

Министерство обороны США подтвердило гибель своего военнослужащего, несшего службу в этой стране. Сообщения о гибели солдата армии США крайне скупы, сообщается лишь, как отмечает РИА Новости, что ведется расследование обстоятельств случившегося.

Известно также, что погибшего звали Исайя Л. Букерий, что военнослужащий родом из Техаса и его жизнь оборвалась 7 января 2017 года. Информация о его гибели в Иордании стала известна только спустя двое суток.

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